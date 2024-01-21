Воду откачали, но повреждения мебели и бытовой техники еще предстоит устранять.
В Калачинске на пересечении улиц Пролетарская и Осминина 18 января произошла коммунальная авария, в результате которой пострадал дом местной жительницы. Вода залила пол, мебель, бытовую технику.
– Сначала женщина подумала, что просто потекла батарея, но уже спустя полчаса вода стала проступать по всему полу в доме, поднялся палас. Она сообщила в коммунальную службу. Приехали, посмотрели. Сказали, что, предположительно, прорыв на территории личного домовладения, а значит, решайте сами, – сообщила в соцсетях жительница Омской области Валентина Гречко-Мирошниченко.
Позже выяснилось, что произошел порыв муниципальных водопроводных сетей напротив дома. К тому моменту уровень воды достиг 40 см.
Воду откачали, но компенсировать местной жительнице ущерб никто пока не спешит. К главе района ей попасть не удалось. Женщину записали на прием только 25 января.