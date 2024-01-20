По словам новичка «ястребов» Томаша Юрчо, организация в клубе на высшем уровне. Есть ощущения, что он играет в НХЛ.

По словам новичка «ястребов» Томаша Юрчо, организация в клубе на высшем уровне. Есть ощущения, что он играет в НХЛ.

Новый 31-летний нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо поделился впечатлениями о «G-Drive Арене» и Омске. По словам хоккеиста, ему нравится организация в клубе и высокий уровень домашней площадки.

– Прекрасные болельщики, постоянно полные трибуны. И раздевалки, и процедурные, зал просто невероятный, просто все на очень высоком уровне. Когда ты на такой арене, ты хочешь проводить на ней как можно больше времени, больше работать, не хочешь уходить домой. Ощущение, как будто играешь в НХЛ. У нас отличный подбор игроков, надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше в плей-офф, – передает слова Юрчо «Спорт-экспресс».

В Омске форварду нравится. По его мнению, в городе есть хорошие рестораны и места, где можно прогуляться.

Напомним, Юрчо перешел в омский клуб в конце декабря. Ранее он играл в НХЛ.