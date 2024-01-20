Омск-Информ
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·Общество

Губернатор попросил всех глав районов быстро реагировать на обращения жителей и все территории привести в порядок.

Омичи продолжают в социальных сетях отправлять сообщения по поводу уборки снега. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, обращения начали поступать и от жителей районов.

– В своих социальных сетях продолжаю получать сообщения от наших жителей по поводу уборки снега. Кроме жителей Омска, вижу обращения жителей районов и районных центров, в том числе Тары и Исилькуля. Главам муниципалитетов нужно лично включиться, реагировать на обращения жителей и привести территории в порядок, – отметил Хоценко. 

По словам губернатора, каждому руководителю нужно качественно организовать обратную связь с населением в соцсетях. Формальные отписки не нужны.

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·Общество

Губернатор попросил всех глав районов быстро реагировать на обращения жителей и все территории привести в порядок.

Омичи продолжают в социальных сетях отправлять сообщения по поводу уборки снега. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, обращения начали поступать и от жителей районов.

– В своих социальных сетях продолжаю получать сообщения от наших жителей по поводу уборки снега. Кроме жителей Омска, вижу обращения жителей районов и районных центров, в том числе Тары и Исилькуля. Главам муниципалитетов нужно лично включиться, реагировать на обращения жителей и привести территории в порядок, – отметил Хоценко. 

По словам губернатора, каждому руководителю нужно качественно организовать обратную связь с населением в соцсетях. Формальные отписки не нужны.

3186