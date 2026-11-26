Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

Экспертный клуб «Омская область: ПРОдвижение» собрался в технологическом лицее «Авангард». Как сообщили в правительстве региона, участникам провели экскурсию по лабораториям и аудиториям девяти профильных кафедр. Кроме того, для них организовали мастер-класс по инженерному конструированию «Куборо» от регионального центра «Сириус 55».

Проект запущен по инициативе губернатора Виталия Хоценко и нацелен на выявление и развитие управленческих кадров. Одна из участниц – заместитель министра образования региона Оксана Баранова, ее назначили на должность из числа победителей конкурса.

– Занятие помогло участникам развить навыки командной работы и коммуникации, – заявил зампред правительства Омской области Иван Колесник.

По его словам, эти качества важны в управленческой деятельности.