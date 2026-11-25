МЦСМ Евромед

В Омске прошел трехдневный авторский мастер-класс по эндоскопической риносинусохирургии. Приглашенный эксперт из Санкт-Петербурга Алексей Воронов работал вместе с омскими специалистами непосредственно в операционной и высоко оценил техническое оснащение Многопрофильного центра современной медицины «Евромед», сопоставимое по уровню с ведущими федеральными центрами.

Современная ЛОР-хирургия все чаще использует эндоскопические технологии – они позволяют врачу видеть операционное поле с высокой точностью и работать непосредственно с анатомическими структурами носа и околоносовых пазух. Для специалистов особенно важно не только осваивать новые технологии, но и регулярно обмениваться практическим опытом с коллегами.

МЦСМ Евромед

Именно в таком формате в начале ноября прошел мастер-класс в корпусе «Евромеда» на Зеленом острове.

Не только лекции, но и работа в операционной

Авторский мастер-класс по эндоскопической риносинусохирургии провел Алексей Владимирович Воронов – хирург-оториноларинголог и пластический хирург из Санкт-Петербурга, преподаватель Высшей школы Военно-медицинской академии.

В отличие от классического формата обучения, когда специалисты получают информацию преимущественно на лекциях, здесь теория сразу перетекала в практику. Перед операциями разбирались конкретные клинические ситуации, затем специалисты переходили в операционную и обсуждали хирургическую тактику непосредственно в процессе работы.

По словам Алексея Воронова, одна из задач таких визитов – переносить опыт, полученный во время обучения, непосредственно в клиническую практику.

МЦСМ Евромед

– Мы все друг у друга учимся, – отметил эксперт.

В течение одного из рабочих дней программы состоялись три операции и пять лекционных разборов. На следующий день специалисты совместно проводили осмотры пациентов, перевязки и обсуждали послеоперационное ведение.

Опыт, который работает в обе стороны

В операционной приглашенному эксперту ассистировали Лариса Николаевна Пономаренко и Константин Александрович Дорожкин. В мастер-классе также приняли участие Эльвира Рифгатовна Ганеева и Владислав Олегович Еремченко.

Для Медицинского центра «Евромед» подобные мероприятия – часть системного развития хирургических направлений. Приглашение внешнего эксперта позволяет не только познакомиться с новой техникой, но и посмотреть на привычные процессы со стороны, обсудить различные варианты хирургической тактики и сопоставить собственный опыт с практикой коллег из других регионов.

Алексей Воронов отметил, что такие встречи работают в обе стороны: приглашенный специалист приезжает не только делиться опытом, но и получает возможность увидеть организацию работы другой клиники.

МЦСМ Евромед

Оснащение для развития эндоскопической хирургии

Отдельно эксперт отметил техническую базу МЦСМ «Евромед». По его словам, уровень оснащения клиники именно по направлению эндоскопической хирургии позволяет сравнивать ее с ведущими федеральными центрами Москвы и Санкт-Петербурга.

В операционных используется эндоскопическое, энергетическое и другое специализированное оборудование, необходимое для проведения современных хирургических вмешательств.

– Здесь есть все для комфортных операций, для комфорта хирурга, – отметил специалист, отдельно обратив внимание и на организацию послеоперационного наблюдения.

С точки зрения развития хирургии оборудование является только одной частью системы. Не менее важны специалисты, которые умеют использовать его возможности, и регулярное повышение квалификации команды.

МЦСМ Евромед

Сильная команда – это постоянное обучение

Профессиональный уровень специалистов «Евромеда» получает и внешнюю оценку. По итогам Всероссийской премии «ПроДокторов-2026» Константин Александрович Дорожкин занял первое место в номинации «ЛОР-хирург». Итоги премии формируются на основе отзывов пациентов.

При этом для самой клиники профессиональное развитие не заканчивается получением наград. Обучение продолжается и на высоком уровне практики – через мастер-классы, разборы сложных случаев и совместную работу с экспертами из других регионов.

Именно такой подход позволяет постепенно расширять возможности хирургической помощи в Омске: современные технологии становятся не отдельным событием, а частью повседневной практики.

МЦСМ Евромед

Для пациентов это означает прежде всего возможность получать хирургическую помощь с использованием современных технологий и оборудования в своем городе. А для специалистов – постоянное совершенствование техники и обмен опытом с коллегами из ведущих медицинских центров страны.

В МЦСМ «Евромед» проводятся эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразований полости носа, риносептопластика и другие операции. Коды по номенклатуре медицинских услуг, упомянутых в данном материале, указаны в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».