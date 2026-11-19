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По итогам десяти месяцев 2026 года общий объем привлеченных средств от клиентов-юрлиц Омского региона на треть превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Доля депозитов составила 76% от общего портфеля пассивов клиентов-юрлиц.

Наибольшим спросом пользовались краткосрочные депозиты на срок 1-3 месяца, что обусловлено возможностью оперативно реагировать на экономические изменения и использовать наиболее выгодные банковские предложения. Самым востребованным в регионе стал «Накопительный счет для бизнеса по 15%».

– Классические сберегательные продукты не теряют своей актуальности и омские предприниматели активно размещают сбережения на депозитах ПСБ. Кроме доходности, мы предлагаем гибкие условия, которые учитывают потребности бизнесов любого размера», – отмечает Антон Панов, региональный директор ПСБ в Омске.

Открыть вклад в ПСБ или подключить программу лояльности клиенты банка из сегмента МСБ могут дистанционно – в мобильном приложении и интернет-банке «ПСБ Бизнес».