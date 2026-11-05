Здоровое родительство: омичам рассказали о преимуществах естественного вскармливания и подготовке к зачатию

Freepik.com

Грудное вскармливание – это естественный путь к здоровому развитию не только отдельно взятого малыша в отдельно взятой семье, но и всей нации в целом. Именно с первых дней жизни, с первых капель материнского молока закладывается фундамент будущего здоровья поколений.

Чтобы на свет появлялись здоровые малыши, каждый человек должен знать, как сохранить свое репродуктивное здоровье. Это знание – не абстрактная теория, а повседневная забота о себе и своих близких, и начинается она задолго до рождения ребенка.

Живой продукт

Грудное молоко – уникальный живой продукт: его состав меняется и в течение одного кормления, и на разных этапах лактации. Оно словно подстраивается под малыша, откликаясь на его потребности в каждый конкретный момент. В отличие от коровьего или козьего молока, женское содержит свыше 200 компонентов, идеально сбалансированных для роста младенца, в том числе гормоны, полезные бактерии, иммуноглобулины и антитела.

Freepik.com

АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Омской области поддерживает инициативы органов здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС по популяризации естественного вскармливания. Представители компании участвуют в просветительских мероприятиях: публикуют материалы в СМИ, общаются с будущими родителями и кормящими мамами. Их задача – помочь сформировать здоровое будущее поколение. Благодаря такой работе беременные женщины, мамы и папы узнают о пользе грудного молока не только от врачей, но и от представителей страховой медицинской организации – из первых уст и в живом диалоге.

Грудное молоко – оптимальное питание для новорожденных и младенцев. Оно безопасно, содержит защитные антитела, помогающие противостоять распространенным детским болезням, а также вещества, положительно влияющие на эмоциональное состояние малыша. Для крохи это не просто еда – это тепло, спокойствие и ощущение защищенности.

При этом вкус, состав и консистенция молока естественным образом меняются в ходе каждого кормления. Грудное вскармливание помогает правильно формировать микрофлору кишечника, снижает риск пищевой непереносимости и аллергии, а также положительно влияет на физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша – от первых месяцев жизни до самых первых шагов в большой мир.

Freepik.com

Сила с первых дней

Плюсы грудного вскармливания:

способствует формированию правильного прикуса и развитию речи;

успокаивает ребенка, укрепляет эмоциональную связь с мамой, формирует чувство безопасности и доверия;

выгодно с экономической точки зрения: семья экономит на смесях, бутылочках, сосках, пустышках, подогревателях, стерилизаторах и других сопутствующих товарах;

помогает женщине быстрее восстановиться после родов и снижает риск послеродовых кровотечений;

уменьшает вероятность развития рака груди и яичников, а также гипертонии и диабета;

поддерживает эмоциональное состояние мамы: снижает риск послеродовой депрессии, улучшает настроение и общий эмоциональный фон;

мотивирует к более осознанному питанию: помогает исключить из рациона потенциально вредные продукты и постепенно перейти к принципам здорового образа жизни;

способствует расходованию дополнительных калорий и более быстрому возвращению к дородовому весу.

Если вы хотите дать ребенку самое лучшее, начните с грудного вскармливания. А полис ОМС от «Капитал МС» станет надежной опорой в вопросах охраны здоровья.

Freepik.com

Фундамент будущего

АСП ООО «Капитал МС» напоминает: оценить состояние репродуктивного здоровья можно в рамках бесплатной диспансеризации. Профилактическая медицина – это надежный щит, который позволяет выявлять факторы риска, ставить диагноз на ранних стадиях и предупреждать развитие хронических заболеваний. А значит – сохранять здоровье и эффективнее справляться с болезнями, когда они еще не успели пустить корни.

Изображение создано при помощи ИИ

Одна из частых причин бесплодия у женщин и мужчин – вовремя не выявленные инфекционные заболевания, которые могут мешать зачатию и вынашиванию ребенка. Мужское и женское бесплодие встречается примерно с одинаковой частотой, и это важно осознавать: проблема касается обоих партнеров в равной мере. Важно помнить и другое – многие причины бесплодия поддаются лечению, и после терапии репродуктивная функция нередко восстанавливается. Главное – не упустить время.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу установить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики. У женщин, помимо осмотра акушером-гинекологом, проводятся лабораторные исследования мазков и цитологическое исследование для ранней диагностики предраковых состояний. Мужчинам проводится осмотр врачом-урологом. Если медики найдут какие-то отклонения от нормы, и мужчины, и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

На втором этапе диспансеризации для женщин предусмотрены УЗИ органов малого таза и молочных желез и повторный осмотр акушером-гинекологом, а для женщин 30–49 лет дополнительно проводятся лабораторные исследования. Мужчинам проводят УЗИ предстательной железы и органов мошонки, спермограмму и лабораторные исследования; также запланирован повторный прием врача-уролога.

Freepik.com

Исследования бесплатно

Все исследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно за счет средств ОМС в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. Если в данной поликлинике нет возможности выполнить нужные исследования, биоматериал направят в другую медорганизацию, а к диагностике привлекут специалистов из других учреждений.

Работающие граждане вправе получить освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации, а граждане старше 40 лет – один раз в год.

Если у вас возникли вопросы по оказанию медицинской помощи и (или) несоблюдению сроков оказания медицинской помощи, вы можете обратиться к представителям филиала «Капитал МС» по телефону контакт-центра 8-800-550-81-02 или оставить запрос на официальном сайте: https://kapmed.ru.

АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Омской области поздравляет всех мам с Днем матери! Ваша забота – самая надежная опора для близких, а ваше здоровье – важнейшая ценность для всей семьи. Желаем вам благополучия, сил и как можно больше поводов для радости!

Ваше ЗДОРОВЬЕ – Ваш КАПИТАЛ!