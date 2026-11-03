«Теплый ноябрь» в «АкваРио»: скидка 30 % на полный тариф и оздоровительные программы

Фото: АкваРио

С 2 по 30 ноября 2026 года аквапарк «АкваРио» проводит акцию «Теплый ноябрь». По будням посетители смогут приобрести тариф «Аква + СПА + Термы» со скидкой 30 %.

Предложение дает возможность отдохнуть во всех зонах комплекса: покататься на водных горках, посетить волновой бассейн и детскую аквазону, а также воспользоваться банями, купелью и тропическим душем в СПА- и термальном комплексах.

Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО» Фото: Акварио Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО» Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО» Фото: Акварио Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО» Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио Фото: Акварио

В стоимость тарифа входят и оздоровительные программы. Для детей каждый будний день в 17:00 проводят мягкие парения «Пар по-доброму» в комплексе СПА. Для взрослых в обновленных банях комплекса Термы организуют коллективные парения в 14:00, 16:00 и 19:00. Кроме того, в 18:00 гости могут посетить сеанс звуковой релаксации «Поющая чаша».

Акция подойдет тем, кто хочет провести время в аквапарке без спешки и большого количества посетителей. В будние дни в комплексе обычно спокойнее, поэтому можно комфортно пользоваться водными аттракционами и термальными зонами.

Фото: Акварио

«Теплый ноябрь» действует с понедельника по пятницу с 2 по 30 ноября 2026 года. Скидка 30 % распространяется на полный тариф «Аква + СПА + Термы».