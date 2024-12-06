Главный приз – 50 тысяч рублей на посещение аквапарка.

Популярный среди омичей аквапарк «АкваРио» объявил о запуске «Предновогоднего калейдоскопа» для своих гостей. За отдых в декабре клиенты получат сертификаты на участие в розыгрыше призов.

Среди них – сертификаты на посещение аквапарка, сертификаты на услуги загородных отелей, спортивного парка «Реформа», детского бассейна «РиоKids» и другие подарки от партнеров и спонсоров. Главный приз – 50 000 РУБЛЕЙ на услуги аквапарка «АкваРио».

Розыгрыш состоится 14 января 2025 года в 16:00 среди присутствующих. Для участия в нем требуется:

Купить билет на кассе «АкваРио» на услуги аквапарка до 31.12.2024 года и получить на чек купон для розыгрыша (1 чек = 1 купон). Раздача купонов стартует с 6 декабря 2024 года. Опустить купон в барабан для розыгрыша 14 января 2025 года до 16:00 и ожидать результатов розыгрыша.

Все подробности участия в розыгрыше можно уточнять по телефону 485-300 или на кассе аквапарка «АкваРио».

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама