Сэкономить миллионы: в Омске квартиры в «СТАТУС на Заозерной» продают со скидкой 35%

Фото: GloraX

Отдельная комната для ребенка, просторная кухня-гостиная для встреч с друзьями или собственная гардеробная – при выборе жилья хочется учесть многое и уложиться в бюджет. До конца октября в квартале бизнес-класса «СТАТУС на Заозерной» в Омске можно купить любую квартиру со скидкой 35% – сэкономив больше трети стоимости будущего жилья.

Предложения такого масштаба обычно появляются ближе к концу года, однако в проекте «СТАТУС на Заозерной» от GloraX они доступны уже сейчас. Скидка распространяется на весь ассортимент квартир проекта. Покупателям не придется ограничиваться отдельным списком акционных лотов: можно выбирать из всех доступных вариантов – от компактной студии до просторной квартиры для семьи.

Разницу хорошо видно на примере просторной квартиры площадью 115 кв. м с кухней-гостиной, четырьмя спальнями, постирочной и тремя санузлами. Без скидки она стоит 34 892 306 рублей, а по акции – 22 679 999 рублей. Экономия составит более 12,2 млн рублей.

Планировку можно подобрать под привычки и состав семьи. Тем, кто любит собираться вместе, подойдут варианты с кухней-гостиной, а для большего личного пространства есть квартиры с мастер-спальнями, кабинетами и гардеробными. Дополнительный выбор открывает расположение на первой береговой линии: в проекте представлены квартиры с видами на Иртыш и варианты с собственными террасами.

Жилой квартал «СТАТУС на Заозерной» строится в Советском округе Омска, на первой береговой линии Иртыша. Во дворах без машин предусмотрены места для отдыха, детские и спортивные площадки, а для прогулок – появится собственный бульвар и благоустроенная набережная. Здесь запланированы велосипедные маршруты, смотровые площадки и амфитеатр. На первых этажах откроются магазины, кафе и повседневные сервисы. В составе проекта также предусмотрены комьюнити-центр и образовательный кластер с детским садом и начальной школой общей вместимостью 340 мест.

Первый этап первой очереди проекта планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2028 года.

Акция продлится всего несколько дней – до конца октября. Это редкая возможность выбрать квартиру из всего предложения проекта и сэкономить значительную часть её стоимости. Узнать подробные условия, выбрать планировку и подобрать ипотечную программу помогут в офисе продаж GloraX в Омске, расположенном напротив дома по адресу: проспект Мира, 5/6.