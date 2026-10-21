Сеть стоматологических клиник запустила всероссийский конкурс детских рисунков ко Дню матери

Команда Мечты

Сеть стоматологических клиник «Команда Мечты» объявила всероссийский конкурс «Мамина улыбка» для детей от 4 до 12 лет. Участникам предлагают нарисовать улыбку мамы и дополнить рисунок короткой историей о ней. Работы принимаются до 15 ноября 2026 года.

В основе конкурса – идея показать мамину улыбку такой, какой ее видит ребенок. Организаторы предлагают отказаться от образа «идеальной улыбки из рекламы» и изобразить ту, которая знакома ребенку лучше всех.

К рисунку нужно добавить небольшой рассказ о маме и объяснить, за что ребенок любит ее улыбку. По замыслу организаторов, творческая работа станет личным подарком ко Дню матери и поможет детям выразить свои чувства и благодарность. Слоган конкурса: «Нарисуй мамину улыбку – и подари ей улыбку в ответ!».

Как принять участие

Конкурс проходит в сообществе «Команда Мечты | сеть стоматологических клиник» во «ВКонтакте». Чтобы участвовать, необходимо выполнить несколько условий:

Подписаться на сообщество клиники . Зарегистрироваться через чат-бот конкурса . Нарисовать мамину улыбку. Загрузить рисунок в раздел «Предложить новость» сообщества и добавить небольшую историю о маме.

Регистрация через чат-бот и отправка работы – два отдельных этапа. Для участия необходимо выполнить оба условия.

Десять призовых мест

Организаторы предусмотрели десять призовых мест. Победители получат умные колонки с Алисой, смарт-часы и беспроводные наушники JBL.

Прием работ продлится с 1 октября по 15 ноября 2026 года. С 15 по 25 ноября организаторы определят победителей, а результаты опубликуют 29 ноября в сообществе клиники во «ВКонтакте». В этот день в России будут отмечать День матери.

Таким образом, желающим принять участие необходимо отправить рисунок и историю о маме не позднее 15 ноября.