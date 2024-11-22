В рамках мероприятия «Мой ангел – мама» в зале районной администрации поздравили 79 женщин – жительниц всех поселений муниципалитета.

Ко Дню матери, который в России отмечается 24 ноября, в Омском муниципальном районе состоялось торжественное мероприятие «Мой ангел – мама». В актовый зал районной администрации для чествования пригласили 79 женщин – жительниц всех поселений муниципалитета. Глава района Геннадий Долматов открыл праздник такими словами:

– День матери близок сердцу каждого из нас, ведь материнская забота окружает человека с первых минут. Родительская любовь – незаменима. На всех этапах жизни она помогает нам справляться с любыми трудностями, черпать новые силы для преодоления препятствий. Наше сегодняшнее мероприятие – повод вновь сказать спасибо женщинам за их значительный вклад в развитие района. Речь о достойном воспитании детей, ведь здоровое, умное, целеустремленное и сознательное подрастающее поколение становится надежным оплотом и опорой не только малой родины, но и государства в целом.

Глава района вручил государственные награды многодетным мамам Ольге Сергеевне Дудоладовой и Ксении Юрьевне Майснер. Распоряжением губернатора Омской области от 29 октября 2024 года они были удостоены медали «Материнская слава» – высшей формы поощрения за достойное воспитание пятерых и более детей. Матерей в номинации «Многодетное счастье» поздравил почетный гражданин Омского района Анатолий Беззубцев. Среди приглашенных им на сцену женщин была жительница Чернолучинского поселения Галина Минасян, воспитывающая восьмерых детей.

Особой частью праздника стало чествование матерей, чьи сыновья с оружием в руках защищают нашу Родину в зоне проведения СВО. Награждение номинантов «Мы вместе! Своих не бросаем!» провел Геннадий Долматов. Не были забыты и те матери, дети которых погибли во время выполнения своего воинского долга – Мария Яковлевна Шмакова, Валентина Ивановна Петровская, Яна Викторовна Штрайх, Наталья Алексеевна Маневич, Светлана Николаевна Гончарова. Со словами глубокого уважения и безмерной благодарности к ним обратился председатель Совета Омского муниципального района Юрий Тетянников.

Далее были проведены награждения в номинациях «Любовью материнскою согреты», «Профессиональный успех», «Активное долголетие». Каждая гостья получила поздравительный адрес, букет цветов и подарок. Для матерей Омского района звучали лирические композиции в исполнении лучших вокалистов домов культуры района.