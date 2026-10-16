«АкваРио» предложит омичам бесплатный отдых в аквапарке для детей

С 2 по 30 ноября при покупке взрослого билета по тарифу «Аква+СПА» ребенок до 13 лет сможет бесплатно посетить аквазону и СПА-комплекс.

Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО»

Осень – время укреплять иммунитет и восстанавливать силы после начала учебного года. Аквапарк «АкваРио» предлагает семьям идеальный баланс: яркие эмоции и реальную пользу для здоровья ребенка.

Аквапарк проводит акцию для детей до 14 лет: с 2 по 30 ноября они смогут бесплатно пользоваться аквазоной и СПА-комплексом при покупке взрослого билета по тарифу «Аква+СПА». В программу также входят детские оздоровительные парения «Пар по-доброму».

Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО»

Акция «Отдых детям за 0 рублей» будет действовать с понедельника по четверг. На каждого взрослого, купившего билет по тарифу «Аква+СПА», предусмотрен один бесплатный детский билет. Предложение распространяется на детей до 13 лет включительно.

Таким образом, родители смогут провести время в аквапарке вместе с детьми, а юные посетители получат доступ не только к водным развлечениям, но и к СПА-комплексу. Доплачивать за детский билет в рамках акции не потребуется.

Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО»

Отдельная часть программы – оздоровительные парения «Пар по-доброму», разработанные специально для детей. Они проходят в 17:00 и предполагают мягкий прогрев и расслабление. Такой формат организаторы предлагают как дополнение к семейному отдыху в период учебного года.

Осенью, когда дети возвращаются к привычному школьному расписанию и нагрузкам, семейный отдых может стать возможностью переключиться и провести время вместе. В «АкваРио» предлагают совместить водные развлечения с посещением СПА-зоны.

Фото: пресс‑служба ООО «АкваРИО»

Акция продлится с 2 по 30 ноября 2026 года и будет доступна по будням – в понедельник, вторник, среду и четверг. Чтобы воспользоваться предложением, взрослому необходимо приобрести тариф «Аква+СПА»; бесплатный вход предусмотрен для одного ребенка в возрасте до 13 лет включительно.

Подробности об организаторе, правилах проведения уточняйте по телефону +7 3812 485-300.