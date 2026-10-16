Альянс медицины и психологии: как в ОмГМУ готовят востребованных клинических психологов

Выпускники могут работать в мультидисциплинарных медицинских бригадах, реабилитационных центрах, клиниках и образовательных учреждениях.

Пресс-служба ОмГМУ

В Омском государственном медицинском университете подвели первые итоги запуска магистратуры по направлению «Клиническая психология». Программа вызвала высокий интерес у абитуриентов, в том числе из других регионов, которые выбрали Омск ради уникального и практикоориентированного обучения.

Клиническая психология – междисциплинарное направление на стыке медицины и психологии. Она изучает различные психические явления в их взаимосвязи с болезнями: как психика влияет на возникновение и течение заболеваний и как болезни отражаются на психике человека.

Пресс-служба ОмГМУ

– Клинический психолог может решать достаточно большое количество специфических для медицины задач, – объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Дмитрий Коломыцев. – Например, проводит патопсихологическую и нейропсихологическую диагностику, что имеет огромное значение в психиатрии, нейрохирургии и нейрореабилитации, занимается вопросами психологической экспертизы. Специалист проводит психологическую коррекцию и участвует в психотерапии пациентов, то есть активно участвует в лечебной и реабилитационной работе. Клиническая психология – необходимый компонент современной мультидисциплинарной медицинской помощи.

Главным преимуществом обучения на базе медицинского вуза является полное погружение в профессиональную среду. В отличие от бакалавриата по психологии, где обучение касается в первую очередь теоретических аспектов, обучение в магистратуре ОмГМУ максимально приближено к реальной практике таким образом, что магистранты ведут работу с пациентами на базе Областной клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солодникова и в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России.

– Это крупные учреждения, в каждом из которых множество подразделений, – производственная и научная практика подразумевают реальную контактную работу с пациентами этих клиник, – подчеркивает Коломыцев.

Пресс-служба ОмГМУ

Программа магистратуры включает достаточно большое количество дисциплин: как знакомых выпускнику с базовым психологическим образованием, так и специальных. Дисциплины касаются диагностической и реабилитационной деятельности психолога. В частности, существенный блок программы посвящен психиатрии и смежным с ней дисциплинам: патопсихологии, аддиктологии, суицидологии. В программу входит достаточно объемный курс по психотерапии и психологической коррекции, вопросам реабилитации посвящена отдельная дисциплина и значительная часть многих других программ.

Пресс-служба ОмГМУ

– Мы разрабатывали программу для тех, кто глубоко интересуется психологией, желает разобраться в сложных вопросах, которые возникают на границе медицины и психологии, для тех, кто связывает свое профессиональное будущее с работой с пациентами. Мы ждем выпускников факультетов психологии и уже практикующих специалистов – всех, кто осознает свою потребность в профессиональном росте в поле медицины! – отмечает Дмитрий Коломыцев.

Сфера применения знаний и навыков клинического психолога сегодня обширна как никогда. Выпускники могут работать в мультидисциплинарных медицинских бригадах, реабилитационных центрах, клиниках и образовательных учреждениях.

Спрос на кадры подтверждается реальными запросами от ведомств. На будущих выпускников ОмГМУ уже сейчас поступают заявки от работодателей, среди которых Главное управление МЧС России по Омской области и Управление ФСИН России по Омской области.