«Стройка века» изнутри: большой репортаж с Северного обхода Омска

Корреспонденты «Омск-информа» побывали на объекте стоимостью более 100 млрд рублей.

100 миллиардов и сотни рабочих

Под Омском набирает мощные обороты, пожалуй, самая масштабная и многообещающая стройка на территории региона – Северный обход. Четырехполосная дорога протяженностью 66 километров свяжет между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск, что позволит пустить в объезд Омска весь транзитный грузопоток.

Строительство объекта началось в октябре 2025 года. Общая стоимость проекта превышает 100 млрд рублей. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения между правительством Омской области и Газпромбанком при участии федерального финансирования.

Северный обход включает в себя два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Чтобы реализовать столь крупный проект, нужны большие ресурсы. Накануне губернатор Виталий Хоценко сообщал, что на объекте сейчас работают тысяча человек и около 200 единиц техники.

Корреспонденты «Омск-Информа» отправились на стройплощадку моста через Иртыш, чтобы собственными глазами увидеть, как продвигается «стройка века».

Дорога строительной «жизни»

Первое, что бросается в глаза по пути на стройплощадку, – новая дорога. Насыпь высотой в два метра уходит вдаль, до Красноярского тракта. Однако, как рассказали строители, это не начало новой трассы, а технический путь, который используется для подвоза оборудования и материалов.

Без него весной и осенью строительство Северного обхода затянулось бы на неопределенный срок. Рядом с будущим инфраструктурным объектом только асфальтированные улицы близлежащих поселков, все остальное – поля и грунтовки, которые сейчас выглядят как грязное месиво с огромными колеями.

Сама новая трасса будет проходить в другом месте, недалеко от существующей насыпи. Как рассказал экскаваторщик Сергей, к дорожному полотну еще не приступали, однако все будет производиться качественно и по технологии.

– Под дорогу будет выкапываться основание. Плодородный слой сниматься будет сантиметров 70. Дальше – засыпаться песком, щебнем – подушка будет. Там и фундамент будет делаться под опорную стенку. Это не просто так землю засыпали, – пояснил рабочий.

Строитель также отметил, что примерным ориентиром будущей дороги может служить так называемая шкафная стенка, которую уже начали возводить.

С двух сторон через Иртыш

Шкафная стенка – это специальное сооружение моста, в которую упирается насыпь. Сейчас рабочие активно занимаются ее возведением – бетонная стена облеплена строительными лесами, на которых трудятся бетонщики и монтажники. Параллельно с ними, уже на берегу, другие бригады забивают сваи для моста. Работы ведутся одновременно на двух берегах Иртыша.

Рядом с основным мостом виднеется технический, поменьше. Технический мост для быстрой переброски стройматериалов и техники выглядит почти законченным, однако до его полного завершения конструкции по обе стороны реки нужно соединить. Сейчас строители проводят работы на самом «вспомогательном» мосту, а также делают отсыпку на острове.

– Технический мост достраивается. Он должен соединиться с тем, который на острове делают. Там сейчас отсыпку делают. Получается, одна бригада с одного берега идет, другая с другого, – рассказывает экскаваторщик Сергей.

Такие успехи для стройки, которая началась всего несколько месяцев назад, – действительно хороший результат. Чтобы достичь его, нужны люди. Рабочих в красных и желтых жилетах здесь достаточно, точно посчитать их невозможно.

Работа днем и ночью

Как сообщил водитель грузовика Андрей, перевозящий оборудование, строители трудятся в две смены – днем и ночью.

– И днем и ночью работают. По двенадцать часов, с восьми до восьми, – отметил водитель.

На самой стройке слова водителя подтвердили. Как рассказал мастер Александр, строители действительно трудятся днем и ночью. На его объекте в одну смену задействовано 50 человек основного состава, а также наемная организация, которая занимается бетонированием. Ночью количество рабочих уменьшают до 40 человек.

– Сейчас в смене 50 человек в день, в ночь – 40 человек. Но это только у нас: есть наемная организация, которая занимается бетонированием. Там чуть побольше людей, – пояснил мастер.

Техники на объекте тоже достаточно – над окрестностями возвышаются краны, экскаваторы и грейдеры работают с грунтом, а грузовики и погрузчики подвозят материалы и оборудование.

Помимо моста, сейчас возводится первый участок дороги протяженностью около 16 километров. Работы также ведутся на транспортной развязке № 1, которая должна стать началом Северного обхода.

Что даст Северный обход?

Сейчас грузовики, движущиеся из Петропавловска, Новосибирска и Тюмени, объезжают Омск по Западному обходу. После завершения строительства Северного обхода водителям не придется делать крюк, а путь сократится на 20 километров. Для омских водителей новая трасса – это еще одна скоростная дорога, позволяющая добраться до места назначения в более короткие, чем это было раньше, сроки.

Фото: Сергей Мельников

Не лишними будут и два новых моста: через Иртыш в районе поселка Берегового и через Омь около Богословки. Сейчас, чтобы перебраться через реку, нужно ехать в Омск. Соответственно, транзитный транспорт идет через город, усугубляя проблему пробок.

Есть еще один плюс от строительства – загрузка северной части города, где расположена огромная промзона, которая всегда генерирует транспортные потоки. Материалы и продукцию предприятий возят не легковые машины, а фуры, грузовики и самосвалы, и сейчас они вынуждены ездить по улицам города. С завершением Северного обхода удастся разгрузить некоторые проблемные места в городке Нефтяников, а дороги будут разрушаться не так быстро.

Но сначала «стройку века» необходимо закончить. Пока что все выглядит более чем оптимистично: рабочие трудятся, материалы возятся, а на стройплощадках полным ходом возводят вспомогательные сооружения. По словам самих строителей, проблем сейчас нет – работы идут с опережением графика. Завершить масштабный объект планируют в 2028 году, и нет пока причин переживать, что Северный обход Омска станет долгостроем.