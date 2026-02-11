Омск-Информ
Под Омском почти достроили временный мост через Иртыш

Его будут использовать для возведения постоянного.

В Омской области завершается строительство временного моста через Иртыш, который будут использовать для создания Северного обхода. Как сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, параллельно также ведется строительство участка протяженностью 16 км.

Вице-премьер добавил, что новая автомагистраль будет способствовать инвестиционной и строительной активности в регионе. Дорога станет ключевым маршрутом для промышленной и логистической зон, а также для жилых районов.

