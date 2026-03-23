Хоценко сообщил о ходе работ по строительству Северного обхода

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжается строительство Северного обхода Омска – одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона. О ходе работ сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Проект стартовал в октябре прошлого года. Начало строительству дали заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и глава региона. Сейчас работы развернуты сразу на нескольких участках будущей трассы.

На данный момент строится первый участок дороги протяженностью около 16 километров. Активные работы ведутся на транспортной развязке № 1, которая станет начальной точкой Северного обхода. Параллельно строители работают на левом и правом берегах Иртыша. На правобережной стороне продолжается устройство опор будущего моста через реку.

Одновременно ведется формирование земляного полотна – создается насыпь, которая станет основой для будущей дороги. Также специалисты приступили к устройству несущего слоя дорожной конструкции.

На строительной площадке задействованы значительные ресурсы. По информации региональных властей, на объекте работают около тысячи специалистов и более 200 единиц техники. Среди них – краны большой грузоподъемности, экскаваторы, бульдозеры и другая специализированная техника. Работы организованы в две смены, что позволяет поддерживать высокий темп строительства.

По словам Виталия Хоценко, реализация проекта идет активно и с опережением графика. Глава региона подчеркнул, что Северный обход имеет стратегическое значение не только для Омской области, но и для транспортной системы страны в целом.

– Строительство Северного обхода находится в активной фазе, – отметил Виталий Хоценко. – Этот объект станет частью федеральной трассы «Россия» и важен как для нашего региона, так и для всей страны.

В перспективе планируется создать современную четырехполосную магистраль общей протяженностью более 66 километров. Проект предусматривает строительство пяти транспортных развязок, а также 19 путепроводов и мостовых сооружений.

После завершения работ новая трасса соединит направления на Тюмень и Новосибирск. Ожидается, что это позволит вывести значительную часть транзитного транспорта за пределы Омска и снизить нагрузку на городскую дорожную сеть.

Кроме того, благодаря Северному обходу сократится путь для транзитного транспорта – маршрут станет короче более чем на 20 километров. Это должно повысить эффективность перевозок и улучшить транспортную доступность региона.