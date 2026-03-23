«Выкидывают на улицу»: в Омске почти 40 жильцов отказались покидать аварийный дом

Собственники квартир в бывшем общежитии на проспекте Королева требуют компенсаций и готовы жить в доме без света, воды и тепла.

Проблемы с жилым домом на проспекте Королева, 4а, в Омске накапливались на протяжении многих лет. Еще в 2010 году специалисты зафиксировали повреждения конструкций, после чего были проведены работы по укреплению фасада. Однако к 2017 году деформации вновь начали проявляться.

К активной фазе расселения бывшего общежития власти перешли лишь недавно: 19 марта дом посетил мэр города Сергей Шелест, который заявил, что техническое состояние здания вызывает серьезные опасения. Установленные на стенах маяки фиксируют продолжающееся движение конструкций, поэтому откладывать расселение больше нельзя. Шелест озвучил жителям дома возможные варианты временного размещения.

Корреспондент «Омск-информа» отправился на место, чтобы увидеть, как происходит расселение аварийного дома, и пообщаться с жителями, которым теперь нужно заново выстраивать свою жизнь.

Внешне состояние дома не выглядит критическим: на первый взгляд, здание сохраняет признаки пригодности для проживания. Однако при более внимательном осмотре заметны трещины в основании, которые вызывают опасения. Внутри помещения стоит сильный запах сырости, особенно на первом этаже. У подъездов стоит транспорт с логотипами «Единой России», волонтеры которой помогают перевозить вещи жильцов.

Как сообщила старшая по дому Евгения Воробель, в общежитии уже отключены основные коммуникации – свет, тепло и вода. Воробель считает, что жильцов фактически «выкидывают на улицу».

– Это не расселение – жильцов просто выкидывают на улицу. Жить мы здесь не можем, так как обрезали все коммуникации. Сегодня приехали и просто все вырезали, – говорит старшая по дому.

По словам Воробель, предложенные мэрией варианты временного размещения жильцов не устраивают. Речь идет о помещениях маневренного фонда, а также пунктах временного размещения, где условия несопоставимы с проживанием в общежитии.

– Здесь остаются люди, которым некуда ехать. В маневренный они не поедут в связи с условиями, которые им предоставляют, – это поселок Загородный и улица Романенко. Там условия просто ни о чем, – заявила старшая по дому.

По ее данным, в аварийном доме без света, воды и отопления планируют жить около 38 человек. Евгения Воробель в их числе.

– Сейчас поедем, приобретем генератор и его подключим. Будем чайники кипятить, заряжаться хоть как-то. А проживать мы будем здесь, пока нам не предоставят или компенсацию, или достойные условия, – подчеркнула женщина.

Относительно выплат за квартиры жильцам не предоставили никакой конкретики.

– Они нам сказали: «Дадим-дадим». Сначала это было декабрь. Теперь, когда ввели режим ЧС, сказали, что это будет в конце мая, но они год не уточнили. Размер компенсации тоже не называли. Даже оценки помещения еще нет, соглашений тем более, – добавила Евгения Воробель.

Еще один житель аварийного дома также выразил негативное мнение по поводу процесса переселения. По словам мужчины, ажиотаж вокруг ситуации с общежитием пошел лишь во вред жильцам.

– Ажиотаж появился, и нас всех выселять начали. Мы жили спокойно. Я против того, чтоб нас отсюда выселили, пока они расчет не проведут. А вот то, куда предлагают переехать, – это глупость. Там шесть квартир, а здесь 200 с лишним. Уже апрель, а расчета готового нет. Еще и уголовные дела зачем-то возбудили, – заявил омич.

Пока ситуация далека от разрешения, некоторые собственники квартир приняли решение снять жилье за свой счет – жить в том, что предлагает мэрия, люди не хотят.

– Мы на съемную квартиру будем съезжать, а в маневренный фонд, который предлагают, перевезем мебель, – рассказала одна из жительниц.

Как дальше будут развиваться события и на каких условиях в итоге будут расселены люди – вопрос пока остается открытым. «Омск-информ» будет следить за развитием событий и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.