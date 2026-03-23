Омский комментатор матчей «Авангарда» Гречанин вернулся в эфир после скандала

Ведущий 12 канала впервые после скандального отстранения появился в прямом эфире с авторским подкастом.

Фото: vk.com/12kanalomsk

Сегодня, 23 марта, в региональный эфир после 3 месяцев тишины вернулся один из самых узнаваемых голосов омского хоккея Максим Гречанин. Он стал соведущим Алексея Попова в выпуске подкаста «#ГудДжоб» 12 канала. Это появление стало первым публичным выступлением комментатора с начала января текущего года.

– Если мы будем знать, что вы нас ждете, то обязательно вернемся назад, – начал в эфире подкаста Гречанин.

Напомним, карьера комментатора на матчах «Авангарда» была поставлена на паузу после инцидента на детско-юношеском турнире. Тогда Гречанин допустил резкие высказывания в адрес юных хоккеистов из Астаны. Несмотря на оперативно принесенные извинения, ситуация перешла в правовую плоскость: в феврале суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей за унижение достоинства группы лиц по национальному признаку. Последний раз матч КХЛ с участием «ястребов» Максим отработал 8 января в Магнитогорске.

Максим Гречанин пришел на телевидение в 2016 году, победив в конкурсе «Охота на комментатора» в возрасте 27 лет, и с тех пор регулярно комментировал матчи омского «Авангарда». После инцидента его отстранили от работы. Во время прямых эфиров матчей «Авангарда» на 12 канале транслировали комментаторов с федеральных каналов, однако это вызвало шквал негатива от омичей. После к микрофонам встали Антон Руднев и Роман Малевич, которого периодически подменял Василий Надточий.

Официальных заявлений о возвращении журналиста к освещению матчей КХЛ руководство канала и клуба на данный момент не делало. Вероятно, Гречанина можно будет услышать уже в первых матчах «Авангарда» в плей-офф.