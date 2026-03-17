Угрожающе опасно: аварийные дома в Омске начали расползаться с приходом весны

Омичи вынуждены жить в домах с прогнившими крышами, ободранными фасадами и без человеческих условий.

В 11 регионах России, включая Омскую область, люди вынуждены годами жить в домах, официально признанных аварийными. По данным, которые приводят «Известия», по всей стране насчитывается 23 млн кв. м аварийного жилья. Помимо омичей, проблема актуальна для жителей Волгоградской, Новосибирской, Тюменской, Ярославской, Тульской, Ленинградской, Ульяновской областей, Красноярского края, республик Якутия и Коми.

Обрушение потолка

За последние месяцы произошло сразу несколько тревожных событий, связанных с аварийным жильем. Так, в ночь на 30 января в доме на улице 6-й Западной в Омске рухнул потолок. В результате происшествия никто не пострадал, однако этот инцидент стал поводом для прокурорского реагирования и внимания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В двухэтажном кирпичном доме 1962 года постройки находятся восемь квартир, на момент обрушения в них проживали 12 человек. В 2018 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Расселить его власти должны были до конца 2021 года, однако этого так и не сделали. Жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда.

Дырявые коммуникации

Второй случай – дом на улице Магистральной, 47а. В конце февраля соцсети облетели фотографии покрытой ледяным панцирем пятиэтажки, которая напоминала иллюстрацию из фильмов про ядерную зиму.

Дом 1960 года постройки раньше был общежитием на 165 комнат, разделенных на 30 секций. В 2021 году его признали аварийным. В мае 2024 года с потолка одной из комнат рухнул кусок штукатурки. После этого мэрия ввела в границах здания режим повышенной готовности и в июле 2024 года начала подготовку к сносу.

Для этого нужно было официально изъять у собственников их жилье и выплатить компенсации. Только вот не все жильцы согласились бросать свои квадратные метры и уезжать из центра городка Нефтяников на окраины города. Временные жилые помещения маневренного фонда находятся в том числе в поселке Загородном.

Обозреватель «Омск-информа» побывал в доме, и выяснилось, что у каждого из оставшихся жильцов свои причины: люди не от хорошей жизни не соглашаются на временное жилье на краю города.

В феврале в доме на Магистральной, 47а, оставались жить уже единицы. По словам жителей близлежащих домов, несмотря на явную заброшенность, в аварийном доме продолжали жить люди – свет по вечерам горел в окнах сразу нескольких квартир. Вода полилась из квартир наружу прямо по фасаду в холодные февральские дни из окон второго этажа. И текла неделю, от морозов застывая на его стенах.

– Устранение аварийной ситуации нецелесообразно, так как дом находится на завершающей стадии расселения, – отметили в мэрии.

Соседи «ледяного дома» боятся, что его стена может обвалиться в любой момент. Территория вокруг густо застроена, в непосредственной близости от аварийного дома расположена детская площадка.

Весенние ЧП

Приход плюсовых температур спровоцировал проблемы с кирпичной кладкой в еще ряде домов Омска. Буквально начала расползаться аварийная четырехэтажка 1969 года постройки на проспекте Королева, 4а. Специалисты учреждения «Омский центр кадастра и технической диагностики» указали, что фундамент, несущие стены, перекрытия и элементы подвала находятся в критическом состоянии.

Однако в квартирах бывшего общежития продолжают жить люди. В мэрии отметили, что дом не подлежит расселению по региональной программе. Но есть судебное постановление о немедленном расселении.

Буквально накануне режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения введен для двух жилых домов. Под особый контроль попал дом в Октябрьском округе по адресу: 4-я Транспортная, 50. Он признан аварийным еще девять лет назад, а расселить его должны были до конца 2020 года. В конце 2024 года власти начали процедуру изъятия квартир и земельного участка под домом.

Режим повышенной готовности введен и для дома 1944 года постройки по адресу: Крымская, 78а. Здесь обрушился потолок. Аварийным его признали в мае 2017 года, а расселение планировалось осуществить до конца 2020 года.

17 марта режим ЧС принят в отношении дома по проспекту Королева, 4а. Данная мера позволит отселить людей из здания, которое угрожает их жизни и здоровью.

Одно из последних событий – обрушение балкона жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. Следком уже возбудил уголовное дело после инцидента по статье 238 УК РФ (оказание опасных услуг).

Что делать?

Согласно сервису Дом.МинЖКХ, на территории Омска находится 206 аварийных домов (более 1500 квартир), подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции. Их общая площадь составляет 40 155 кв. м. Но у властей банально нет денег на расселение этого жилья.

– Ключевая проблема расселения аварийного фонда – это отсутствие достаточного количества денег у органов власти. Мы знаем случаи, когда прокуратура выдает предписание исполнить требования законодательства по расселению. И они десятилетиями могут не исполняться, – говорит председатель правления Союза жилищных организаций, члена комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин.

Изначально программа переселения граждан из аварийного жилья действовала для домов, которые были признаны непригодными до 1 января 2017 года. После в список стали включать МКД, признанные аварийными после этой даты. В 2025 году на граждан начали распространяться новые правила, вместо квартир им стали предлагать денежную компенсацию.

Сколько еще времени понадобится на избавление от ветхого и аварийного жилья, неизвестно. Очевидно одно: дома приходят в негодность гораздо быстрее, чем чиновники успевают находить средства.