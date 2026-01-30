В омской мэрии правдиво рассказали о судьбе дома с рухнувшим потолком

Пенсионерке предложили временное жилье из маневренного фонда, но та отказалась.

Фото: t.me/prok_omsk

В омской мэрии оперативно отреагировали на историю с рухнувшим потолком в двухэтажке на улице 6-й Звездной,3. ЧП случилось в одной из квартир в ночь на 30 января. К счастью, собственница не пострадала.

По данным следкома, в ней жила пенсионерка. Возбуждено уголовное дело. Конкретная статья УК РФ не называется. Силовики выяснят обстоятельства и причины случившегося и установят виновных должностных лиц.

Как уточнили в прокуратуре, инициировавшей проверку, двухэтажку следовало расселить до конца 2021 года. Ведомство намерено через суд понудить власти срочно расселить жильцов.

Как рассказали «Омск-информу» в мэрии, специалисты администрации Кировского округа выехали на место в течение часа со времени сообщения об аварии. Выполнено комиссионное обследование при участии департамента общественной безопасности, прокуратуры КАО, управляющей компании ТКК Сервис плюс.

Обследование показало повреждение перекрытия в жилой комнате квартиры № 8 на площади в 1 квадратный метр. Сейчас управляющая компания проводит очистку перекрытия и монтаж поврежденного потолка.

До конца дня работы планируется завершить. Старушке был предложен маневренный фонд на время ремонтных работ, она отказалась. Судя по всему, после восстановления ее вернули бы в старую квартиру.

В городской администрации признали и то обстоятельство, что дом аварийный и находится на расселении.