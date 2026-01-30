Следователи рассказали, кто жил в омской квартире, где рухнул потолок

Виновникам грозит уголовное дело.

Фото: t.me/prok_omsk

В следственном комитете рассказали, кто жил в квартире, в которой сегодня рухнул потолок. Это оказалась престарелая омичка.

Как сообщалось ранее, потолок обрушился в ночь на 30 января. Это произошло в доме на улице 6-й Западной, в зале одной из квартир.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело. Они выяснят обстоятельства и причины случившегося и установят виновных должностных лиц.

Напомним, двухэтажный кирпичный дом 1962 года постройки состоит из 8 квартир. В нем проживают 12 человек. В 2018 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Расселить его должны были еще до конца 2021 года.