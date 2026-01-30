В многоквартирном доме в Омске рухнул потолок

Это произошло ночью, но никто не пострадал.

Фото: t.me/prok_omsk

В ночь на 30 января в доме на улице 6-й Западной в Омске рухнул потолок. Это произошло в зале одной из квартир.

В происшествии никто не пострадал, но прокуратура уже начала проверку. Ведомство планирует направить иск в суд, чтобы обязать чиновников расселить дом. Пока же жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда.

Двухэтажный кирпичный дом 1962 года постройки состоит из 8 квартир. В нем проживают 12 человек. В 2018 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Расселить его власти должны были до конца 2021 года, однако этого так и не сделали.