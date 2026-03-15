В Омске с приходом весны начала расползаться многоэтажка

Дом признали аварийным, но жильцы не хотят покидать свое жилье.

Фото: t.me/prok_omsk

В Омске очевидцы заметили, что аварийная четырехэтажка 1969 года постройки на улице Королева, 4а, буквально начала расползаться. Видимо, приход плюсовых температур спровоцировал проблемы с кирпичной кладкой. По зданию пошли трещины, уточняется в телеграм-канале «Инцидент Омск».

В апреле прошлого года многоэтажку признали аварийной и подлежащей расселению. Специалисты учреждения «Омский центр кадастра и технической диагностики» указали, что фундамент, несущие стены, перекрытия и элементы подвала находятся в критическом состоянии.

Однако в квартирах бывшего общежития продолжают жить люди. В мэрии отметили, что дом не подлежит расселению по региональной программе. Но есть судебное постановление о немедленном расселении.

– В настоящее время были завершены мероприятия по изъятию дома в муниципальную собственность. Также собственникам и нанимателям жилых помещений аварийного дома неоднократно были предложены временные жилые помещения маневренного фонда, находящиеся в доме 14 поселка Загородного, – сообщили в мэрии.

Вероятно, жильцы не хотят уезжать на «окраину цивилизации». Однако многоэтажка опасна для проживания.