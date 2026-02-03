«Мы не бомжи»: омичи продолжают жить в доме, где рухнул потолок

В минувшее воскресенье председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей аварийного дома в Омске. Поводом для внимания федерального силового ведомства стало скандальное обрушение потолка в одной из квартир в барачной двухэтажке на улице 6-й Западной в ночь на 30 января.
Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и узнал об условиях, в которых вынуждены существовать жители дома уже после инцидента.
Переехать некуда
Как рассказали редакции омичи из злополучной двухэтажки, они уверены, что произошедшее ЧП было лишь вопросом времени. Дом признали аварийным еще восемь лет назад, однако реального расселения люди так и не дождались.
Уже при дальних подступах к дому открывается удручающая картина. С левой стороны улицы тянется частный сектор, справа – пространство, больше напоминающее заброшенную промзону. Вплотную друг к другу буквально прилипли два полуразрушенных здания, а рядом – то самое проблемное двухэтажное строение, вокруг которого сейчас идет разбирательство.
Состояние подъезда лишь усиливает ощущение разрухи: в полу – провалы, повсюду грязь, на стенах – трещины и надписи. На первый взгляд может показаться, что это очередная «заброшка». Однако в действительности в доме расположены восемь квартир, и в них продолжают жить люди – те, кому попросту некуда переехать.
Квартиру пенсионерка, оказавшаяся в эпицентре ЧП, получила 33 года назад,
– Мы живем в этой квартире примерно 33 года. Мама работала в детском саду второго пассажирского предприятия – оно здесь рядом. Жилье дали бесплатно, так как у нас было трое детей. Сначала оно считалось временным, а потом, сами знаете, все временное становится постоянным, – пояснила дочь хозяйки квартиры, где обвалился потолок.
Примечательно, что расположенные по соседству здания – общежитие и еще один жилой дом – расселили шесть и восемь лет назад. Однако аварийный двухэтажный дом, где в январе обрушился потолок, до сих пор остается жилым.
– Мы должны были расселяться еще в 2021 году. Сейчас, как вы понимаете, уже 2026-й, но до обрушения нам вообще ничего не предлагали, – отметила омичка.
Здесь сведения жильцов совпадают с данными мэрии, оперативно отреагировавшей на ЧП с потолком.
Услышали грохот, сломался стол
Жители квартиры до сих пор не отошли от шока после произошедшего в ночь на 30 января. Грохот стоял невообразимый.
– Сначала, часа в два ночи, именно в этом месте мы услышали сильный грохот. Потолок чуть-чуть обвалился, оттуда посыпалась щебенка. Потом зола с крыши. А минут через пятнадцать оторвалась уже основная часть. Стол сломало. Когда потолок падал, он просто обрушился, – вспоминает об инциденте почти недельной давности дочь хозяйки квартиры.
Навесной потолок жильцы делали самостоятельно около 15 лет назад. Однако обрушился не он, а именно основное перекрытие – старый деревянный потолок, который и сейчас продолжает опасно нависать. По словам жителей квартиры, конструкция сильно шатается. Родственница хозяйки подчеркнула, что ранее семья уже обращалась в ЖКО.
– Это было еще лет пять назад. Мы пришли в ЖКО, а нам сказали: «Все, что находится в доме, – это ваши проблемы. Заделывайте сами». Мы так и сделали, – рассказала омичка.
Отремонтировали... целлофаном
Уже после обрушения в квартиру приезжали представители администрации. По словам жильцов, им заявили, что в произошедшем они виноваты сами, а помочь власти ничем не могут, поскольку подобных аварийных домов в городе много.
– Глава администрации потом сказал: «Я вам весь материал предоставлю для ремонта потолка». Потом приехал парень от администрации, и все, что он принес, это целлофан. Мы, конечно, были в шоке, – поделилась женщина.
Через образовавшееся отверстие, по словам жильцов, видна не только крыша, напоминающая «дуршлаг», но и небо. Дом не утеплен, а весной и осенью вода регулярно стекает по стенам.
В эти времена года в квартире стоят тазы и ванночки – во время дождей и таяния снега вода течет прямо внутри помещений. Черные подтеки на стенах жильцы ежегодно подкрашивают и замазывают, однако проблема не исчезает.
– Мы в квартире ходим в одежде, потому что холодно. Еще в субботу должны были приехать специалисты и хотя бы временно утеплить потолок – что-то заложить. Но сейчас вторник, и никто не приехал. И туда нельзя лазить: потолок может обрушиться. В тех местах, где уже текло, он точно может рухнуть наполовину, если его просто тронуть, – отметила дочь владелицы квартиры.
Предложили комнату в Амуре
Единственное альтернативное жилье предложили уже после происшествия – временное размещение в Амуре: одну комнату в трехкомнатной квартире, на неопределенный срок.
Такой вариант вызывает у семьи серьезные опасения: пожилая хозяйка квартиры боится оставаться одна, а переезд всей семьи потребует вывоза имущества. При этом точных сроков никто не называет – речь может идти как о нескольких месяцах, так и о годе или более.
Вместе с тем сегодня, 3 февраля, на подъездной двери появилось объявление: дом официально признан аварийным, и жильцам сообщают, что для временного проживания им «могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда города Омска». Квартиры подлежат изъятию с последующей выплатой выкупных сумм, что формально открывает возможность переселения. Но не снимает прежних опасений жителей, что когда-нибудь барак сложится как карточный домик.
Дом рушится
Представители прокуратуры, по словам родственников, уверяли, что ситуация находится на контроле. Однако на момент визита корреспондента положение дел оставалось прежним. Дом постепенно разрушается.
– Возбудили уголовное дело, приезжал следственный комитет. Мы с соседями много раз обращались. На первом этаже у всех проваливается пол. Но, как говорит моя сестра, проще настелить доски на пол, чем ждать, когда потолок окончательно рухнет, – отметила женщина.
Сейчас жильцы продолжают жить в опасной квартире, опасаясь нового обрушения – особенно с приходом весны, когда начнется активное таяние снега. Люди признаются: за годы они привыкли к протечкам и трещинам, но падение потолка стало той точкой, после которой оставаться в доме по‑настоящему страшно.
– У нас в доме нет вентиляции, потолки на кухне черные. В прихожей потолок уже падал, но это было давно. Мы тогда просто его забили и так и живем. Это происходит давно, мы привыкли и перестали обращать внимание. Сейчас просто ждем, когда он окончательно рухнет. Он все равно когда‑нибудь упадет, весь гнилой. Но жить‑то все равно как‑то надо. Мы же не бомжи, – подытожила жительница.
«Омск-информ» продолжит следить за развитием ситуации и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.