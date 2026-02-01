Обрушение потолка в Омске привлекло внимание Бастрыкина

Семилетнее ожидание переселения и многочисленные жалобы жителей привели к возбуждению уголовного дела.

Фото: t.me/prok_omsk

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Омске.

Как сообщили в СК РФ, в городе на протяжении длительного времени не расселяют жильцов многоквартирного дома на улице 6-й Западной. Двухэтажное здание 1962 года постройки было признано непригодным для проживания еще в 2018 году из-за значительного износа конструкций.

В пятницу, 30 января, в одной из квартир произошло частичное обрушение крыши, однако сроки расселения это не ускорило. Запланированное ранее на 2021 год переселение жильцов было перенесено на неопределенный срок. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

По данному факту следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и его итогах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК.