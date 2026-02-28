«Надо бороться»: омичи не готовы отдавать свои дома под застройку многоэтажками

Жители частного сектора рискуют остаться без крыши над головой из-за масштабной перестройки Омска.

В Омске планируют снести еще один частный сектор. Согласно проекту постановления городской администрации, в границах улиц 10 лет Октября – 20-я Линия – Лермонтова –14-я Линия через 10 лет должны стоять новенькие многоэтажки, которые придут на смену «частнику».

Всего предполагается расселить 153 дома. Также нужно будет убрать 6 нежилых зданий и 2 недостроенных объекта. На месте разрушенных домов планируется построить не менее 65,8 тыс. кв. м жилья. Постановление пока находится в стадии проекта, однако, судя по всему, администрация, с ее заявлениями о полном сносе частного сектора в Омске, «заднюю» давать не собирается.

За сухими цифрами квадратных метров стоят живые люди, которых нужно сначала выселить, предоставив компенсацию за жилье, а потом сравнять их дома с землей. Однако предложенная администрацией и застройщиками компенсация за дома и участки далеко не всегда «бьется» с желаниями самих жителей частного сектора.

Корреспондент «Омск-информа» отправился на место будущей масштабной стройки, чтобы выяснить, готовы люди променять свои «родовые гнезда» и во сколько они оценивают привязанность к родной земле.

Почти элитный поселок

Определенный под снос частный сектор – это не только покосившиеся «завалинки» с удобствами во дворе. Значительная часть застройки здесь – добротные, современные коттеджи. Высокие металлические заборы, ухоженные палисадники, припаркованные у ворот иномарки – все говорит о том, что люди пустили здесь корни всерьез и надолго.

Впрочем, в будний день на улицах пустынно. Как рассказала местная жительница Наталья Афанасенко, район давно перестал быть «пенсионерским». Теперь тут в основном живут молодые.

Omskinform.ru – Пенсионеры здесь у нас практически не остались. У нас по 15-й Линии, где мы жили, там сейчас все новые, молодые, – рассказала Наталья.

Сама пенсионерка про снос слышит с момента покупки дома десятки лет назад. По ее словам, снести частный сектор должны были давно, но все не решались это сделать. Семья Натальи решила не ждать, когда к ее забору подъедет экскаватор, и продать дом заблаговременно. Сейчас они занимаются подготовкой недвижимости к продаже, но в качестве участка, а не дома.

Причина прозаична – отсутствие коммуникаций. Для многих здесь цена «цивилизации» оказалась неподъемной. В итоге хороший, теплый дом отправляется на продажу из-за слишком высоких цен на трубы и того, что по ним идет.

– Если бы у меня был нормальный благоустроенный дом, чтобы там вода была и, естественно, санузел, я лучше б на земле жила, а так это очень дорого. Для меня, например, неподъемная сумма в 260 тысяч за подключение к воде и канализации. Поэтому, естественно, мы отсюда и хотим съехать и продать дом. Продаем как землю, – рассказала уже бывшая местная жительница.

Наталья отметила, что в частном секторе много тех, кто желанные коммуникации себе провел и живет в полном комфорте. Действительно, желтые линии газопроводов здесь встречаются на каждом шагу и подведены почти в каждый дом.

Почти полная газификация указывает на то, что на этих улицах живут не те, кто махнул рукой на состояние своей жилплощади и занимаются лишь поиском себя на дне бутылки, а действительно хозяйственные омичи, у которых есть и работа, и семья, и планы на будущее, в том числе и на свои дома. Однако скоро эти планы могут превратиться в груду расколотых кирпичей и обломки деревянных перекрытий.

С теми, кто вложил средства в обновление, постройку дома и подведение к нему коммуникаций, у застройщиков могут возникнуть самые большие проблемы. Вложив в дом солидную сумму, годы жизни и часть своей души, жильцы просто не захотят расставаться со своими родными «квадратами» и менять их на квартиры после десятков лет жизни на земле.

– Никто не хочет переезжать, все привыкли. Кто привык здесь, на земле, жить – с теми строителям и чиновникам очень тяжело будет разговаривать, – предостерегла Наталья.

Ее слова подтверждает другая местная жительница Светлана Данилова. По ее словам, многие, в том числе и она, привыкли жить «на земле» в собственном доме и переезжать категорически отказываются.

– Не, я не захочу даже. Категорически. Я привыкла с детства уже в своем доме жить. Кто привык уже в доме жить с детства, тот никуда не поедет... Вот не хочется переезжать, – призналась Светлана.

И она не одна такая. Местные живут в этих домах поколениями и вкладывают в них сотни, а то и миллионы тысяч рублей не просто так. Желание жить на собственной земле перевешивает доступность городских удобств многоэтажек.

– Никто не хочет, в своих домах лучше жить. Сам себе вышел, копаешься целый день. Летом хорошо. А скворечники эти... Сядешь и сидишь. Пришел, разделся и все, и так целый день. Как птичка в клетке, – объяснила пенсионерка.

Однако дело тут не в смене образа жизни, а в финансовой ловушке. За покинутые родные дома омичам могут не предложить даже «клетку». Как показывает опыт подготовки таких проектов, цена домов, которые застройщик уже перечеркнул крестом, резко падает, а в случае отказа в почтовых ящиках их жителей может появиться бумажка со строчкой «в случае отказа имущество может быть изъято в принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством».

«Надо бороться»

Похожая история, в которой сталкиваются интересы простых омичей и чиновников с застройщиками, складывается сейчас в границах улиц Маяковского, Масленникова, 7-я Линия и 8-я Линия. Договор на комплексную перестройку этого участка был подписан уже давно, однако самих жителей, которые оказались на застраиваемой территории, спросить забыли.

Позже, конечно, к ним пришли представители мэрии и предложили компенсацию. Однако цена, предложенная чиновниками, оказалась намного ниже ожиданий «частников». Так, за участок предлагали 4,14 млн рублей, чего, вероятно, не хватит даже на скромную «однушку» в том доме, который будет стоять на костях их многолетних трудов, вложенных в дома.

Такая же история может произойти и с частным сектором «на Линиях» между улицами 10 лет Октября и Лермонтова. У местного жителя Александра Дягилева есть планы на перестройку своего дома, однако все начинания может перечеркнуть принудительное выселение и снос. По словам мужчины, разговоры о сносе домов в этой части города ходят уже давно, однако в советские времена за отнятые дома давали квартиры с комнатой на каждого члена семьи, а теперь лишь компенсацию, которой хватит разве что на «убитую» «однушку» на задворках Омска либо на дом в деревне.

Omskinform.ru – Наш дом отец построил в 80-х. Еще в то время обещали сносить, говорили, что будут давать квартиру, ну, как в Советском Союзе давали – сколько членов семьи, столько и комнат должно быть. А сейчас под снос – это они дают якобы по стоимости. Я с этим не согласен, потому что здесь прописаны я и еще два брата, у которых тоже своего жилья нет. По идее, они нам троим должны выдать компенсацию, – считает Александр.

Впрочем, не все будут согласны поменять дом на квартиру. У частного сектора в Центральном округе есть очевидный плюс – расположение: отсюда удобно добираться в любую точку города. А согласно заявлениям администрации, в будущем из Омска исчезнет весь частный сектор, а некоторые уже сейчас живут в «частниках» лучше, чем в многоэтажках.

– Люди завели себе газ, воду и все коммуникации и живут лучше, чем в квартирах. Мало кто согласится поменять дом на квартиру, – заявил местный житель.

В условиях, когда соглашения будут заключены, нужные бумаги подписаны, а жителей «припрут» к стенке собственного дома, на который уже жадно заглядывается застройщик, жителям Линий не останется ничего, кроме борьбы за свое имущество и за свои жизни.

– Я так считаю: надо бороться за свое. За дома свои, если с рождения в них живете. Надо бороться, если не будет по-нашему, – резюмировал Александр.

Пока проект постановления проходит согласование, у жителей Линий есть время на объединение, если они этого захотят, конечно. Очевидно, что 10-летний срок реализации проекта – это не только время для строительства, но и период долгих, изматывающих переговоров с чиновниками и застройщиками.

«Омск-информ» продолжит следить за развитием событий и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.