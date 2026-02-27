Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске собираются пустить под снос весь частный сектор

Сроки реализации проекта не озвучиваются.

Омские власти намерены снести весь частный сектор в Омске. Однако конкретные сроки и локации назвать затрудняются.

Как уточнили в городской администрации, не все жители частных домов готовы к расселению.

– Администрацией Омска совместно с областным минстроем прорабатываются планы по сносу всего частного сектора. Но это отдаленная перспектива. Процесс требует тщательной проработки, в том числе с жителями. Далеко не все из них готовы сменить место жительства, – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в районе 10 лет Октября – 20-й Линии – Лермонтова – 14-й Линии хотят снести 153 частных дома под многоэтажки.

·Общество

В Омске собираются пустить под снос весь частный сектор

Сроки реализации проекта не озвучиваются.

Омские власти намерены снести весь частный сектор в Омске. Однако конкретные сроки и локации назвать затрудняются.

Как уточнили в городской администрации, не все жители частных домов готовы к расселению.

– Администрацией Омска совместно с областным минстроем прорабатываются планы по сносу всего частного сектора. Но это отдаленная перспектива. Процесс требует тщательной проработки, в том числе с жителями. Далеко не все из них готовы сменить место жительства, – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в районе 10 лет Октября – 20-й Линии – Лермонтова – 14-й Линии хотят снести 153 частных дома под многоэтажки.