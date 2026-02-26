Омские власти начнут искать инвестора под снос частного сектора в центре города ради многоэтажек

Территорию в 10 гектаров планируют застроить за 10 лет.

В Омске в течение 10 лет снесут частный сектор в границах улиц 10 лет Октября – 20-я Линия – Лермонтова –14-я Линия и застроят его многоэтажками. Проект решения о комплексном развитии территории опубликован на сайте мэрии.

Разумеется, предполагается снести весь частный сектор. Всего предполагается расселить 153 дома. Также нужно демонтировать 6 нежилых здания и 2 недостроенных объекта. На этом месте собираются возводить не менее 65,8 тыс. кв. м площади жилья. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Проект предстоит подписать мэру. После чего объявят конкурс на поиск инвестора для расселения домов с последующим строительством нового жилого комплекса.