Стало известно, сколько заплатят омичам за снос дома ради новой многоэтажки

Жителям улицы Маяковского начали приходить письма с указанием стоимости их домов, сообщили омичи в сообществе «Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП» во «ВКонтакте».

Напомним, что на этом участке планируется снос 14 частных домов для строительства многоэтажки.

– В соответствии с Постановлением Администрации города Омска №454-П от 05.06.2025 года «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска» принадлежащий вам жилой дом включен в границы комплексного развития территории жилой застройки и подлежит сносу, – сообщается в письме.

Отметим, что жителям предлагают продать свои участки по цене 4,14 млн рублей.

– Указанная сумма выкупа включает стоимость дома, земли и компенсацию возможных убытков, причиненных выкупом, включая убытки, связанные с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду, и все иные возможные расходы, – отмечается в письме.

Также в документе указано, что отсутствие ответа в установленный срок будет расценено как отказ от заключения договора, а «в случае отказа имущество может быть изъято в принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством».

Напомним, ранее сообщалось, что застройщик планирует выкупить дома по рыночной стоимости, однако жители сомневаются, хватит ли предложенной суммы для покупки достойной альтернативы.

– Вопрос, если в домах у людей сейчас по 3-4 комнаты и живут семьи, то на 4 млн они какую альтернативу смогут купить и за сколько десятков километров от Омска? Отдельное спасибо за фразу: в случае отказа от договора купли-продажи имущество будет изъято, – пишут местные жители.

Отметим, что ранее корреспондент «Омск-информа» пообщался с местными жителями, которые готовы переехать и продать свои дома застройщику, но только за достойную цену.