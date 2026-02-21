Возвращение Свитова на тренерский мостик «Авангарда» под большим вопросом

Пока тренер оправляется от тяжелой травмы.

Фото: hawk.ru

Вчера, 20 февраля, после игры «Авангарда» с «Сибирью» главный тренер омичей Ги Буше рассказал о состоянии тренера команды Александра Свитова. По словам канадского специалиста, он продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и срок его возвращения к работе пока неизвестен.

– Сейчас его даже нет на арене. У него очень тяжелая травма, восстановление проходит сложно, мы не знаем, когда он присоединится к нам. Естественно, он смотрит матчи, но приятного в этой ситуации мало. Свитов – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Никаких сроков я вам дать не могу, – пояснил Буше.

Отметим, ранее в клубе заявляли, что Свитов снова приступит к работе на тренерском мостике с начала марта.