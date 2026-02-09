В «Авангарде» назвали сроки возвращения Свитова на тренерский мостик

Наставник следил за командой на последних матчах в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: hawk.ru В омском «Авангарде» рассказали о состоянии здоровья легендарного нападающего и тренера Александра Свитова. По информации пресс-службы, он продолжал поддерживать команду на последних матчах в Москве и Санкт-Петербурге.

– После полученной травмы Александр Николаевич успешно перенес операцию в декабре 2025 года. Сейчас он проходит курс восстановления в одном из ведущих центров спортивной реабилитации России в Санкт-Петербурге под строгим медицинским контролем, – отметили в клубе.

Как подчеркнули в клубе, уже с начала марта тренерский мостик вновь примет Свитова.

Напомним, что временно его место занял Рафаэль Рише, хотя изначально канадский специалист должен был работать по всей вертикали омских команд. Останется ли Рише на мостике или вернется к изначальной роли, станет ясно после возвращения Свитова, и решение будет принимать лично Ги Буше.