Под Омском из-за долгов продают «наследие космической отрасли»

Имущество принадлежит компании, которая ранее была частью советской космической программы

В четверг, 12 февраля, на торги была выставлена недвижимость в поселке Крутая Горка на промплощадке № 1, где располагается Крутогорский НПЗ. Лот включает нежилое здание (корпус 10) площадью 1 843,1 кв. м и земельный участок площадью 24 773 кв. м в границах населенного пункта. Участок предназначен для размещения производственных и административных зданий.

Имущество принадлежит компании «Конверсия-ЭМ» и имеет статус арестованного. Отметим, что предшественником предприятия, зарегистрированного в августе 2002 был химический завод № 3, построенный в пгт Крутая Горка для нужд советской космической программы многоразового челнока «Энергия – Буран». Таким образом, компанию можно считать своеобразным наследником космической отрасли.

Стоит отметить, что объекты были выставлены на продажу по постановлению судебного пристава-исполнителя. Начальная цена лота составляет более 18,43 млн рублей. Попытки оспорить взыскание земли и трехэтажного здания предпринимались сразу в трех судах, но безуспешно.

Напомним, что ранее сам комплекс НПЗ приобрела ижевская предпринимательница Светлана Сорокина, ранее возглавлявшая Ижевский лазерный центр. Насосную станцию купил саратовский бизнесмен Сергей Данилов за 352 тыс. рублей.