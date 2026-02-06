Министр культуры сделал смелое заявление об Омском ТЮЗе

Юрий Трофимов рассказал, когда будет сдан скандальный объект.

министерство культуры Омской области

Омский ТЮЗ готовятся сдать в этом году. Такое смелое заявление сделал сегодня, 6 февраля, в беседе с «Омск-информом» министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Глава ведомства выразил оптимизм по поводу сроков реконструкции проблемного объекта.

- Работы активно ведут. Подрядчик зашел опытный, который умеет делать подобные объекты. Театр сдадут уже в этом году. Думаю, что конкретные сроки мы еще обсудим, – сказал Трофимов редакции.

Отметим, что капитальный ремонт театра тянется с 2021 года. Изначально его планировали закончить за два года. Контракт стоимостью 432 млн рублей освоила компания «Стройцентр-Иркутск». Открыть объект собирались в сентябре 2023 года. Однако сроки сдачи театра неоднократно переносились, а стоимость контракта непостижимым образом выросла почти до миллиарда рублей.

Осенью 2025 года заказчик расторг контракт с подрядчиком, которого так и не включили в список недобросовестных исполнителей. Поскольку УФАС выявило нарушения с двух сторон.

С декабря 2025 года на объект зашел «АРТ Ремстрой». С подрядчиком заключен контракт на сумму 294,5 млн рублей. Проектная документация предусматривает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не были выполнены предыдущим исполнителем.