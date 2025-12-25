Омский ТЮЗ отремонтирует подрядчик высотки на месте долгостроя на Левобережье

Контракт заключен с компанией «АРТ Ремстрой» Карен Мартояна. Все работы нужно успеть сделать до конца 2026 года.

Капремонт омского ТЮЗа завершит компания «АРТ Ремстрой». Региональные власти выбрали подрядчика и заключили с ним контракт на 294,5 млн руб.

Начальная цена контракта составляла 300,1 млн рублей. Всего подано три заявки, но одну из них отклонили уточняет «РБК Омск». «АРТ Ремстрой» снизил первоначальную стоимость работ всего на 1,88% и взял лот.

Согласно контракту, работы необходимо провести с 1 января по 31 августа 2026 года. Сметой предусмотрены более 800 видов работ, в том числе и демонтажные, которые не успел выполнить прежний подрядчик.

Компания «АРТ Ремстрой» местная и хорошо известна в Омской области. Среди самых известных объектов – 18-этажная высотка на месте демонтированного долгостроя на улице 70 лет Октября на Левобережье за 665 млн рублей. Они же строила ливневку на улице Шаронова за 100 млн рублей. Кроме того фирма регулярно выполняла крупные госзаказы на ремонт дорог в Омске и области.

Отметим, что с предыдущим исполнителей контракта, компанией «Стройцентр-Иркутск», расторгнуто соглашение в октябре. Капремонт начался в 2021 году и должен был завершиться в сентябре 2023 года, но подрядчик постоянно сдвигал сроки. Цена контракта выросла с 432,6 млн руб. до почти миллиарда рублей. Но работы так и не завершились.