Стало известно, сколько еще средств требуется для восстановления омского ТЮЗа

Документы на новый конкурс уже на проверке.

министерство культуры Омской области

Власти Омска готовят привлечение нового подрядчика для завершения капитального ремонта здания ТЮЗа. Хотя официальный конкурс еще не объявлен, стоимость будущего контракта уже определена: по данным «Города55», на оставшиеся работы потребуется 300,144 млн рублей.

В региональном минкульте уточнили, что материалы по закупке сейчас рассматривает комиссия, отвечающая за повышение эффективности госзаказа. После проверки назначат дату торгов и утвердят обновленные сроки сдачи объекта.

Договор с предыдущим исполнителем – ООО «Стройцентр-Иркутск» – был расторгнут в одностороннем порядке из-за систематических срывов сроков. Из-за этого строительство здания Театра юных зрителей сейчас полностью остановлено.

Первоначально на капитальный ремонт ТЮЗа выделяли 432,5 млн рублей, позже сумма выросла до 918,2 млн. Предыдущий подрядчик получил 723,3 млн, однако фактически выполнил работ лишь на 630,9 млн.

В конце 2024 года прокуратура вынесла министру культуры Юрию Трофимову представление за ненадлежащий надзор за ходом ремонта. Летом 2025 года объект посетил губернатор Виталий Хоценко, который заявил, что работы продолжаются, а подрядчик обещает завершить их в этом году.

Ремонт омского ТЮЗа стартовал в 2021 году. Изначально его планировали закончить за два года, но сроки неоднократно переносились. Последняя озвученная дата открытия – 15 декабря 2025 года – теперь тоже находится под вопросом.