Подрядчика ремонта Омского ТЮЗа выгнали за «ущерб государственным интересам»

Директор театра подробно объяснил расторжение контракта с подрядчиком из Иркутска.

omskinform.ru

Руководство Омского ТЮЗа объяснило разрыв контракта с компанией «Стройцентр-Иркутск», занимавшейся капитальным ремонтом здания театра. Директор учреждения Михаил Мальцев заявил, что подрядчик неоднократно срывал сроки ремонта, чем нанес ущерб государственным интересам.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Омский театр юного зрителя вошел в нацпроект «Культура», на его капремонт были выделены средства из федерального и регионального бюджетов. По результатам торгов с ООО «Стройцентр-Иркутск» был заключен контракт на сумму 432,5 млн рублей. Открыться он должен был в 2023 году. Но подрядчик затянул все сроки, к тому же за это время стоимость ремонта увеличилась до 918,2 млн рублей.

Согласно последним договоренностям, завершить работы должны были к 15 декабря 2025 года, но подрядчик не смог выполнить свои обязательства. 8 октября заказчик – БУК «Омский ТЮЗ» – уведомил компанию о расторжении контракта, а 21 октября договор был официально прекращен.

– Это решение было принято театром в одностороннем порядке и является вынужденной мерой, причиной которой послужили неоднократные и грубые нарушения условий контракта со стороны подрядчика, – цитирует Мальцева портал «БК55». – На момент расторжения контракта театру была предъявлена работа на 631 млн рублей, в то время как подрядчику было перечислено 723,3 млн рублей. Театр действовал в строгих правовых рамках, последовательно применяя все предусмотренные меры воздействия, включая взыскание неустоек. Решение о расторжении было принято только после того, как стало окончательно очевидно, что дальнейшее сотрудничество с ненадежным партнером невозможно и наносит ущерб государственным интересам и проекту.

По словам директора театра, конкурсные процедуры для определения нового подрядчика будут проведены в кратчайшие сроки. Срок завершения работ пока неизвестен.

– Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта, – отметил Мальцев.

Ситуация с ремонтом здания Омского ТЮЗа никак не отразилась на основной деятельности театра, подчеркнул руководитель. Труппе обеспечены все условия для работы.

– Наши спектакли проходят на сцене Омского Дома актера и пользуются неизменным спросом у зрителей – средняя посещаемость сохраняется на высоком уровне, около 85 %, – привел данные директор театра.

13 ноября в Омском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Мертвые души» режиссера Ивана Миневцева из Челябинска, а с 18 по 23 ноября артисты театра поедут на гастроли.