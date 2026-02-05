В истории с ремонтом Омского ТЮЗа вылезли «интересные» факты

Компанию из Иркутска, ремонтировавшую здание театра, не стали включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области Вадим Кабаненко на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов объяснил, почему антимонопольное ведомство не включило в реестр недобросовестных поставщиков услуг компанию «Стройцентр-Иркутск», ремонтировавшую здание Омского ТЮЗа.

Капитальный ремонт театра начался в 2021 году. Изначально его планировали закончить за два года. Контракт стоимостью 432 млн рублей был отдан ООО «Стройцентр-Иркутск», открыть обновленный театр планировалось 20 сентября 2023 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, стоимость контракта выросла почти до миллиарда рублей.

Осенью 2025 года заказчик – БУК Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» – в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком и обратился в УФАС, чтобы иркутскую компанию признали недобросовестным поставщиком услуг. Однако антимонопольщики приняли другое решение. Они указали, что работы по ремонту ТЮЗа включались в проектно-сметную документацию поэтапно и не в полном объеме – либо не было денег, либо некому было внести изменения в проект. Доказать признаки недобросовестности подрядчика не получилось.

– Мы, когда изучили, каким образом происходило исполнение данного договора, пришли к заключению, что в общем-то нарушения были и со стороны заказчика, – отметил Вадим Кабаненко. – Потому не сочли возможным включить компанию из Иркутска в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Отбившись от претензий заказчика, «Стройцентр-Иркутск» сам инициировал судебную тяжбу с Омским ТЮЗом. Подрядчик намерен через суд вернуться на стройку в Омске. Предварительное заседание по иску иркутской компании состоялось 15 января в Арбитражном суде Омской области. «Омск-информ» подробно рассказывал об этом процессе.