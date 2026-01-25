Подрядчик раскрыл, когда в Омске достроят легендарный ТЮЗ

Проект включает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не были выполнены прежним подрядчиком.

министерство культуры Омской области

Вчера, 24 января, новый подрядчик обозначил сроки завершения капитального ремонта Омского театра юного зрителя. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– После строительного штаба заехали в ТЮЗ. На объекте поменялся подрядчик, в очередной раз обещают сдать театр в этом году, – отметил глава региона.

Вместе с губернатором здание осмотрели министр культуры Юрий Трофимов, министр строительства Владимир Рашко и вице-губернатор Иван Колесник. Экскурсию для официальной делегации провел владелец компании-подрядчика Карен Мартоян.

Напомним, что в настоящее время завершением капитального ремонта Омского ТЮЗа занимается компания «АРТ Ремстрой». Подрядчик определен областными властями, с ним заключен контракт на сумму 294,5 млн рублей. Проектная документация включает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не были выполнены предыдущим исполнителем.