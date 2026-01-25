Подрядчик раскрыл, когда в Омске достроят легендарный ТЮЗ

Вчера, 24 января, новый подрядчик обозначил сроки завершения капитального ремонта Омского театра юного зрителя. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
– После строительного штаба заехали в ТЮЗ. На объекте поменялся подрядчик, в очередной раз обещают сдать театр в этом году, – отметил глава региона.
Вместе с губернатором здание осмотрели министр культуры Юрий Трофимов, министр строительства Владимир Рашко и вице-губернатор Иван Колесник. Экскурсию для официальной делегации провел владелец компании-подрядчика Карен Мартоян.
Напомним, что в настоящее время завершением капитального ремонта Омского ТЮЗа занимается компания «АРТ Ремстрой». Подрядчик определен областными властями, с ним заключен контракт на сумму 294,5 млн рублей. Проектная документация включает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не были выполнены предыдущим исполнителем.
Контракт с прежним подрядчиком – компанией «Стройцентр-Иркутск» был расторгнут в октябре. Капитальный ремонт театра начался в 2021 году и первоначально должен был завершиться в сентябре 2023 года, однако сроки неоднократно переносились. За это время стоимость контракта увеличилась с 432,6 млн рублей почти до 1 млрд рублей, при этом объект так и не был введен в эксплуатацию.