Катался на служебной яхте и присвоил бильярдный стол: в Омске начнут судить бывшего вице-мэра Книса

Экс-чиновнику предъявлены обвинения в получении крупной взятки, превышении полномочий и личном использовании служебного имущества.

пресс-служба администрации Омска

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении вице-мэра Омска и бывшего начальника регионального УФСИН Константина Книса. Ему предъявлены обвинения в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый трудоустроил знакомого водителем, хотя тот фактически не выполнял свои трудовые обязанности. Вместо этого он занимался обслуживанием служебного катера и организацией речных прогулок для обвиняемого и его друзей.

При этом заправка катера производилась за счет средств одного из региональных следственных изоляторов, что привело к ущербу для УФСИН Омской области на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Также следствие утверждает, что обвиняемый забрал к себе домой бильярдный стол стоимостью более 508 тыс. рублей из гостиничного комплекса подведомственного учреждения, используя его в личных целях.

Кроме того, по версии следствия, за покровительство и попустительство со стороны бывшего начальника колонии обвиняемый получил взятку в виде металлического забора стоимостью 710 тыс. рублей. Забор был изготовлен силами осужденных и установлен у него дома.

Сам обвиняемый вину не признал и не возместил причиненный ущерб. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество общей стоимостью более 39 миллионов рублей.

Дело бывшего руководителя УФСИН Омской области передано в Первомайский районный суд для дальнейшего рассмотрения. При этом уголовное преследование экс-начальника колонии, который предоставил взятку, прекращено в связи с деятельным раскаянием.