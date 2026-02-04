Застройщик омских Кузьминок разделится на две компании

Решение принято общим собранием участников в конце января.

Фото: Сергей Мельников

Вчера, 3 февраля, ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» уведомило о намерении провести реорганизацию. Информация об этом появилась на федеральном ресурсе.

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Сибградстрой Инвест» уведомляет о том, что 29 января 2026 года общим собранием участников ООО «Специализированный Застройщик «Сибградстрой Инвест» (Решение б/н от 29 января 2026 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации ООО «Специализированный застройщик «Сибград Парк» и ООО «Сибград Траст», - говорится в уведомлении.

В сообщении также уточняется, что, если у компании есть задолженность, кредиторы могут в течение 30 дней с момента публикации уведомления направить свои требования - по телефону или электронной почте организации.

Согласно сведениям ЕИСЖС, застройщик взял на себя реализацию порядка 30 жилых домов. На 3 февраля текущего года строительство 14 из них еще не завершено. Всего компанией введено в эксплуатацию около 4,3 тысячи квартир, еще примерно 1,1 тысячи планируется сдать в ближайшие годы. Основная часть проектов расположена в жилом комплексе «Кузьминки» и парк-квартале «Королев». Кроме того, компания работает и за пределами Омска - в Салехарде, где ведется застройка ЖК «НовоГрад».

Напомним, что утром в воскресенье, 25 января, в Кузьминках вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали пять человек. Одна из женщин получила крайне тяжелые ожоги - повреждения охватили около 85 % поверхности тела. Спасти ее не удалось: на следующий день она скончалась в больнице. После произошедшего жителям микрорайона сообщили о предстоящей масштабной проверке систем противопожарной безопасности.