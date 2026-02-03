Омск-Информ
·Общество

После жуткого пожара в омских Кузьминках проверят систему оповещения

Жильцов просят сохранять спокойствие.

Жителей микрорайона Кузьминки предупредили о проведении масштабной проверки систем противопожарной безопасности. Поводом для внеплановых испытаний стал недавний пожар в одном из жилых домов.

Согласно объявлению, размещенном в подъезде дома, проверка систем оповещения запланирована на 4 февраля. Испытания пройдут в первой половине дня – с 09:00 до 13:00. Об этом сообщает портал Om1.

Напомним, что пожар  произошел рано утром в воскресенье, 25 января. В результате инцидента пострадали пять человек. Одна из пострадавших получила ожоги примерно 85  % поверхности тела, в результате чего скончалась на следующий день.

Как позже сообщили в региональном СК «Омск-информу», пожар в многоквартирном доме предварительно возник из‑за короткого замыкания в электропроводке.

