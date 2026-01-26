Силовики назвали возможную причину пожара в омских Кузьминках

Материалы передали в следственный комитет в связи с тем, что одна из пострадавших скончалась.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск!»

По предварительным данным, пожар в многоэтажке на Взлетной в Омске произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом «Омск-информу» рассказали в региональном следственном комитете.

Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Ее следственный комитет проведет, как только в ведомство поступят материалы дела.

Напомним, пожар в доме № 13/1 на улице Взлетной в микрорайоне Кузьминки на Левобережье вспыхнул утром 25 января. Загорелся балкон на 7-м этаже 19-этажного дома. Огонь распространился и на соседние квартиры.

– Сначала загорелся потолок на балконе, потом он вспыхнул и обвалился на пол, – сообщают очевидцы в соцсетях.

Из дома эвакуировались 96 человек. Пожарные спасли еще 29 жителей. Четверо жильцов пострадали. Причем женщина из квартиры напротив получила ожоги 85 % тела и скончалась в больнице.