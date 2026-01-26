В Омске скончалась женщина, получившая страшные ожоги в пожаре в Кузьминках

Врачам не удалось ее спасти.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Стали известны подробности состояния омичей, пострадавших при пожаре 25 января в жилом комплексе «Кузьминки». Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, врачам не удалось спасти женщину, которая получила ожоги 85 % тела.

– Пациентка, которая получила 85 % ожогов тела и находилась в тяжелом состоянии, несмотря на все усилия врачей, сегодня скончалась, – рассказали в минздраве.

Также в ведомстве добавили, что троих омичей, отравившихся продуктами горения, уже выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, что возгорание произошло вчера около 7 утра в квартире на седьмом этаже. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 96 человек. Еще 29 жильцов, в том числе восемь детей, были спасены сотрудниками МЧС.