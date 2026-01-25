В омских Кузьминках ранним утром вспыхнул мощный пожар в многоэтажке

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Фото: vk.com/mchsomsk55

В социальных сетях появилась информация о пожаре, охватившем одну из квартир многоэтажного дома на улице Взлетной в микрорайоне Кузьминки. Кадры возгорания были опубликованы в группе «Аварийный Омск».

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 7:14. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже высотного здания.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 96 человек. Еще 29 жильцов, в том числе восемь детей, были спасены сотрудниками МЧС. В результате происшествия пострадали два человека.

Пожар удалось локализовать в 8:02. К ликвидации были привлечены 35 сотрудников и 9 единиц техники. Открытое горение полностью потушили к 8:29.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.