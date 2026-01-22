В Омской области 10 человек погибли в огне

Это на 3 больше, чем в прошлом году

Фото: vk.com/mchsomsk55

С начала нынешнего года в Омской области на пожарах погибло десять человек – на три жертвы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в МЧС России по Омской области, все случаи смертельных исходов произошли вечером или ночью.

Главный государственный инспектор региона по пожарному надзору Максим Новиков отметил, что большинство пожаров происходило в частных домах сельских районов области.

– Основные причины пожаров с гибелью людей – неосторожное обращение с огнем в четырех случаях: два – при курении, два – при использовании открытого огня. В трех случаях – неисправность электрооборудования, по 1 случаю – печное отопление и возгорание транспортного средства, – рассказал Новиков.

Специалисты МЧС призвали омичей уделить особое внимание вопросам пожарной безопасности жилья, порекомендовали установить датчики дыма, которые способны предупредить о возгорании. Особенно важны такие датчики в темное время суток, когда жильцы спят.