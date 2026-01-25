Стало известно состояние пострадавших омичей при пожаре в Кузьминках

Одна женщина находится в критическом состоянии.

omskinform.ru

В результате пожара, произошедшего сегодня в многоэтажке на Взлетной, пострадали пять человек. Четверо получили отравление дымом, одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в ожоговой реанимации, сообщили в «Ом1» со ссылкой на региональный минздрав.

Отмечается, что пациентка с ожогами получила поражения примерно 85 % поверхности тела и была переведена в ожоговую реанимацию. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

В ведомстве также уточнили, что одного из четырех пострадавших с ингаляционными травмами после осмотра отпустили на амбулаторное лечение – его состояние удовлетворительное. Трое других госпитализированы в отделение острых отравлений, их состояние также стабильное. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.