В омском минздраве рассказали о состоянии школьника, сбитого троллейбусом

Мальчик переведен из реанимации в общее отделение.

Фото: Freepik.com

11-летний школьник, сбитый в четверг, 29 января, троллейбусом №4 возле «Каскада», пошел на поправку. Об этом «Омск-информу» рассказали в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что водитель троллейбуса на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Карла Маркса выскочил на зеленый сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика. Он первым из толпы пешеходов начал переходить дорогу. Подростка ударной волной отбросило в сторону. Он попал в реанимацию.

В министерстве заявили, что мальчик, получивший различные травмы, идет на поправку.

– Ребенок из реанимации переведен в общее отделение. Продолжает находиться под наблюдением медиков. Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное, – уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, заведено дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ответственность по ней предусматривает до двух лет тюрьмы.