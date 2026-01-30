Водителю троллейбуса, сбившего школьника, грозит два года тюрьмы

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Фото: t.me/omsk_police

Прокуратура Омска признала законность возбуждения уголовного дела в отношении водителя троллейбуса маршрута № 4, сбившего 11-летнего ребенка на проспекте Карла Маркса.

Напомним, что ДТП произошло вчера около 7:50 утра. Троллейбус вылетел на пешеходный переход. Школьник в момент аварии уже начал переходить дорогу. Сейчас он находится в реанимации.

Водитель троллейбуса объяснил случившееся тем, что отвлекся на другой транспорт и не увидел красного сигнала светофора.

Как уточнили в полиции, признаков опьянения у водителя обнаружено не было. Авария произошла на втором часу его работы, нарушений режима труда и отдыха установлено не было.

– При осмотре места происшествия выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети: образован снежный вал вдоль прибордюрного пространства и в зоне пешеходного перехода, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги и улиц, – уточнили в полиции.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 264 УК РФ, по которой возбуждено дело (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что водителю грозит наказание за услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).