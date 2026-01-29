Омск-Информ
·Происшествия

В омском следкоме объяснили, как водитель троллейбуса сбил школьника

Следователи выяснили, что мужчина отвлекся.

Следственный комитет начал проверку после ДТП на проспекте Маркса в Омске, где троллейбус сбил мальчика. Перевозчику грозит ответственность за оказание транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Напомним, авария произошла сегодня утром. Троллейбус № 4 вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди, и сбил 11-летнего мальчика. Ребенок сейчас в больнице с тяжелыми травмами.

– Водитель троллейбуса, отвлекшись, не заметил красный сигнал светофора, – сообщили в следственном комитете.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

